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З Росії та Білорусі зняли всі санкції у гандболі

Олег Дідух — 15 липня 2026, 18:32
З Росії та Білорусі зняли всі санкції у гандболі
IHF

З Росії та Білорусії знято всі санкції у світовому гандболі, які були запроваджені в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації гандболу.

Таке рішення було ухвалене після того, як минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Таким чином, Росія та Білорусь зможуть брати участь у міжнародних змаганнях із гандболу без будь-яких обмежень та зі своєю національною символікою: гімном і прапором.

Гандбол став другим командним видом спорту, в якому санкції з Росії та Білорусі було знято після рішення МОК від 7 липня 2026 року. Ще минулого тижня аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація волейболу.

Гандбол Росія МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Гандбол

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