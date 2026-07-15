З Росії та Білорусі зняли всі санкції у гандболі

З Росії та Білорусії знято всі санкції у світовому гандболі, які були запроваджені в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації гандболу.

Таке рішення було ухвалене після того, як минулого тижня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Таким чином, Росія та Білорусь зможуть брати участь у міжнародних змаганнях із гандболу без будь-яких обмежень та зі своєю національною символікою: гімном і прапором.

Гандбол став другим командним видом спорту, в якому санкції з Росії та Білорусі було знято після рішення МОК від 7 липня 2026 року. Ще минулого тижня аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація волейболу.