Усач виступив у кваліфікації Олімпіади-2024: стало відомо, чи пройшла Україна в плейоф змішаного турніру

Український спортсмен Михайло Усач виступив у кваліфікаційному раунді Олімпійських ігор-2024 у стрільбі з лука.

Аналогічно до жіночого раунду, 64 лучники провели по 72 постріли (12 серій по шість), за результатами яких сформувалась турнірна таблиця та посів основного раунду турніру.

Усач набрав 651 очко, поціливши у "10" 21 раз, з яких 4 — у центр мішені. Українець посів 48 місце у загальному заліку.

Відтак на стадії 1/32 основного турніру Усач зустрінеться із бразильцем Маркусом Д'Алмейдою, який посів 17 сходинку у кваліфікації.

Зазначимо, що цей результат не дозволив Україні пройти у плейоф змішаного командного турніру. Усач та Вероніка Марченко набрали разом 1308 очок та посіли 21 місце. У раунд на вибування пройшли лише 16 найкращих пар.

Перші протистояння основного турніру в жіночій та чоловічій стрільбі з лука відбудуться у вівторок, 30 липня.