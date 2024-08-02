Костевич показала 29 результат у першій частині кваліфікації в стрільбі з пістолета

39-річна українка Олена Костевич продемонструвала 29 результат у першій частині кваліфікації до фіналу Олімпійських ігор-2024 у кульовій стрільбі з дрібнокаліберного пістолета на 25 метрів.

Оновлено: Українка набрала 286 очок. Попереду на Костевич чекає друга частина кваліфікації — стрільба на швидкість. Для потрапляння у фінал Олені потрібно було потрапити до вісімки найкращих за підсумком обох видів стрільби.

Нагадаємо, що Костевич є рекордсменкою України. Олена стала першою українкою в історії, яка виступила на понад п'яти Олімпійських іграх. На її рахунку золото в Афінах-2004, дві бронзи у Лондоні-2012 та срібло у парі з Олегом Омельчуком у Токіо-2020.

Раніше 39-річна українка в парі з Віктором Банькіним не зуміла подолати відбірковий етап у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Також Костевич не змогла кваліфікуватися до фіналу у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.