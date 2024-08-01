Кривдниця Литвиненко виграла золото Олімпіади-2024
Італійська дзюдоїстка Аліче Белланді виграла золото Олімпійських ігор у ваговій категорії до 78 кг.
У фіналі жіночого турніру 25-річна італійка перемогла ізраїльтянку Інбар Лахір. Зазначимо, що у чвертьфіналі Белланді завдяки дискваліфікації пройшла 20-річну українку Єлизавету Литвиненко.
Бронзовими призерками стали Патрісія Сампайо з Португалії та китаянка Ма Чженчжао. Остання у втішній сутичці також перемогла Литвиненко, остаточно позбавивши українку шансів на медаль.
1. 🥇 Аліче Белланді (Італія)
2. 🥈 Інбар Лахір (Ізраїль)
3. 🥉 Патрісія Сампайо (Португалія)
3. 🥉 Ма Чженчжао (Китай)
Напередодні країнська дзюдоїстка Дар'я Білодід (до 57 кг) через дискваліфікацію програла дворазовій чемпіонці світу на Олімпіаді-2024
Чемпіон веде текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.