Кривдниця Литвиненко виграла золото Олімпіади-2024

Італійська дзюдоїстка Аліче Белланді виграла золото Олімпійських ігор у ваговій категорії до 78 кг.

У фіналі жіночого турніру 25-річна італійка перемогла ізраїльтянку Інбар Лахір. Зазначимо, що у чвертьфіналі Белланді завдяки дискваліфікації пройшла 20-річну українку Єлизавету Литвиненко.

Бронзовими призерками стали Патрісія Сампайо з Португалії та китаянка Ма Чженчжао. Остання у втішній сутичці також перемогла Литвиненко, остаточно позбавивши українку шансів на медаль.

1. 🥇 Аліче Белланді (Італія)

2. 🥈 Інбар Лахір (Ізраїль)

3. 🥉 Патрісія Сампайо (Португалія)

3. 🥉 Ма Чженчжао (Китай)

Напередодні країнська дзюдоїстка Дар'я Білодід (до 57 кг) через дискваліфікацію програла дворазовій чемпіонці світу на Олімпіаді-2024

Чемпіон веде текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.