Іранець Салімі здобув золото з тхеквондо серед чоловіків

Завершилися змагання з тхеквондо серед чоловіків у ваговій категорії понад 80 кг на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Іранець Аріан Салімі став олімпійським чемпіоном у цій ваговій категорії. У фіналі він переміг британця Кадена Каннінгема з рахунком 2:1. Бронзові медалі виграли івуарієць Шейх Сіссе та кубинець Рафаель Альба Кастільо.

1. 🥇 Аріан Салімі (Іран)

2. 🥈 Каден Каннінгем (Великобританія)

3. 🥉 Шейх Сіссе (Кот-д'Івуар)

3. 🥉 Рафаель Альба Кастільо (Куба)

Раніше інший представник Ірану Мехран Барходарі приніс своїй країні медаль з тхеквондо у ваговій категорії до 80 кг.

Нагадаємо, Україну у цій дисципліні серед жінок представляли Дар'я Білодід, Христина Гоман та Єлизавета Литвиненко. Білодід в 1/8 фіналу вагової категорії до 57 кілограмів поступилась неодноразовій призерці чемпіонатів світу — Харуці Фунакубо з Японії. Гоман програла нідерландці Маріт Кемпс у 1/16 у ваговій категорії понад 78 кг, а Литвиненко не здолала китаянку Ма Чженчжао у втішній сутичці, і не змогла поборотися за медаль.

За подіями завершального, 16-го дня Олімпіади зручно слідкувати в нашому традиційному текстовому онлайні.