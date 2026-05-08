Левченко назвала найскладніший момент у кар’єрі

Зіркова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко зізналася, що Олімпіада-2024 в Парижі була для неї найважчим момент у кар'єрі.

"Мені дуже пощастило з оточенням. Я б дуже хотіла сказати, що мені там було важко, мене ніхто не підтримував, але насправді моя родина досить уважно до мене ставилась. Вони приймали будь-які мої рішення. І вони мене дуже підтримували. Тренерка так само. Вона з самого початку готувала мене до того, що легко не буде, що дорослий спорт дуже жорстокий, що можуть бути падіння, що не треба цього боятись. Але як би вона не готувала, ти все одно ніколи до цього не готовий. Це все одно важко переживати.

Напевно, найбільш кризовий момент був у 2024 році, коли я поїхала на Олімпійські ігри. І там просто я зрозуміла, що щось зі мною коїться не те. Там я просто зрозуміла, що зі мною щось не так. Тобто я виходжу у сектор і повністю собі не довіряю. Ти тренуєшся, усе робиш, але саме коли виходиш у сектор — щось не те, щось не працює. І після того мені було дуже важко. Я вже мріяла приїхати додому й забути олімпійське селище та все, що там було", – заявила спортсменка.