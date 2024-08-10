Тхеквондист Катуссі приніс Тунісу перше золото Олімпіади в Парижі

Завершилися змагання з тхеквондо серед чоловіків у ваговій категорії до 80 кг та жінок до 67 кг на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Перше золото Олімпіади для Тунісу приніс Фірас Катуссі, який впевнено виграв фінал в іранця Мехрана Бархордарі — 4:2, 5:1.

Італієць Сімоне Алессіо здолав американця Карла Ніколаса в сутичці за бронзову медаль з рахунком 3:3, 2:1. В іншому поєдинку за бронзу данець Еді Хрнік виявився сильнішим за корейця Со Гон-ву — 15:2, 11:8.

1. 🥇Фірас Катуссі (Туніс);

2. 🥈 Мехран Барходарі (Іран);

3. 🥉 Сімоне Алессіо (Італія);

3. 🥉 Еді Хрнік (Данія).

У золотому фіналі серед жінок угорська тхеквондистка Вівіана Мартон здолала сербку Александру Перишич. Поєдинок завершився в другому раунді — 7:1, 4:2.

У першому бронзовому фіналі американка Крістіна Текут виявилася сильнішою за китаянку Сун Цзє — 9:1, 3:0. У другому поєдинку за бронзу бельгійка Сара Чаарі здолала узбекистанську спортсменку Озоду Собірджонову — 2:16, 3:2, 5:4.

1. 🥇Вівіана Мартон (Угорщина);

2. 🥈 Александра Перишич (Сербія);

3. 🥉 Крістіна Текут (США);

3. 🥉 Сара Чаарі (Бельгія).

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