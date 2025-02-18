Чемпіонка Олімпіади-2024 з вільної боротьби вирішила завершити кар'єру

Чемпіонка Олімпійських ігор у Парижі з вільної боротьби у ваговій категорії до 50 кг Сара Гільдебрандт завершила кар'єру.

Про це повідомляє Nbcsports.com.

Відтепер вона буде працювати у тренерському штабі національної збірної США.

"Очевидно, що велика частина цього рішення полягала в тому, що у мене була справді довга кар’єра, і я змогла відчути, що мені дала боротьба і чого мене навчила.

Це просто надихнуло мене тим, що цей вид спорту може зробити для людей", – цитує її джерело.