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Гоман зазнала поразки на старті Олімпійських ігор-2024

Станіслав Лисак — 2 серпня, 11:37
Гоман зазнала поразки на старті Олімпійських ігор-2024

Українська дзюдоїстка Христина Гоман програла нідерландці Маріт Кемпс у 1/16 Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії понад 78 кг.

25-річна киянка отримала третє шидо (попередження) за пасивність та була дискваліфікована. Таким же чином раніше вилетіла Єлизавета Литвиненко та Дар’я Білодід.

Гоман була останньою представницею України на Олімпіаді в Парижі. Нагадаємо, що Христина кваліфікувалася на ОІ-2024 після відмови російських дзюдоїстів брати участь у змаганнях.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

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Олімпійські ігри-2024

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