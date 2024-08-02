Гоман зазнала поразки на старті Олімпійських ігор-2024

Українська дзюдоїстка Христина Гоман програла нідерландці Маріт Кемпс у 1/16 Олімпійських ігор-2024 у ваговій категорії понад 78 кг.

25-річна киянка отримала третє шидо (попередження) за пасивність та була дискваліфікована. Таким же чином раніше вилетіла Єлизавета Литвиненко та Дар’я Білодід.

Гоман була останньою представницею України на Олімпіаді в Парижі. Нагадаємо, що Христина кваліфікувалася на ОІ-2024 після відмови російських дзюдоїстів брати участь у змаганнях.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.