Олімпійський чемпіон встановив світовий рекорд у плаванні на 400 метрів вільним стилем
Лукас Мертенс
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Сьогодні, 12 квітня, німецький плавець Лукас Мертес став володарем нового світового рекорду в запливі на 400 метрів вільним стилем.
Ця історична подія сталася під час Malmsten Swim Open Stockholm 2025. У фіналі змагань 23-річний спортсмен проплив дистанцію за 3:39,96, що стало новим європейським та світовим рекордами.
Мертенс став першим в історії, кому вдалося вийти за межі 3 хвилин 40 секунд у 400 метрах вільним стилем.
Варто зазначити, що минулого літа у Парижі Лукас Мертенс став олімпійським чемпіоном у цій же дисципліні.
Нагадаємо, що українські плавчині Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна відмовились від рукостискання із "нейтральними" росіянками.