Олімпійський чемпіон встановив світовий рекорд у плаванні на 400 метрів вільним стилем

Сьогодні, 12 квітня, німецький плавець Лукас Мертес став володарем нового світового рекорду в запливі на 400 метрів вільним стилем.

Ця історична подія сталася під час Malmsten Swim Open Stockholm 2025. У фіналі змагань 23-річний спортсмен проплив дистанцію за 3:39,96, що стало новим європейським та світовим рекордами.

Мертенс став першим в історії, кому вдалося вийти за межі 3 хвилин 40 секунд у 400 метрах вільним стилем.

LUKAS MÄRTENS!!!



3:39.96 400 FREESTYLE!!!



NEW WORLD RECORD!!!! pic.twitter.com/nKhTODM6N0 — Kyle Sockwell (@kylesockwell) April 12, 2025

Варто зазначити, що минулого літа у Парижі Лукас Мертенс став олімпійським чемпіоном у цій же дисципліні.

Нагадаємо, що українські плавчині Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна відмовились від рукостискання із "нейтральними" росіянками.