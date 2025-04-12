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Олімпійський чемпіон встановив світовий рекорд у плаванні на 400 метрів вільним стилем

Олексій Погорелов — 12 квітня 2025, 22:26
Лукас Мертенс
Лукас Мертенс
Getty Images

Сьогодні, 12 квітня, німецький плавець Лукас Мертес став володарем нового світового рекорду в запливі на 400 метрів вільним стилем.

Ця історична подія сталася під час Malmsten Swim Open Stockholm 2025. У фіналі змагань 23-річний спортсмен проплив дистанцію за 3:39,96, що стало новим європейським та світовим рекордами.

Мертенс став першим в історії, кому вдалося вийти за межі 3 хвилин 40 секунд у 400 метрах вільним стилем.

Варто зазначити, що минулого літа у Парижі Лукас Мертенс став олімпійським чемпіоном у цій же дисципліні.

Нагадаємо, що українські плавчині Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна відмовились від рукостискання із "нейтральними" росіянками.

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