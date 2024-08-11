Ексросіянин, що представляє Бахрейн, здобув золото у вільній боротьбі

Завершилися змагання з вільної боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 97 кг на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Колишній росіянин, який зараз представляє Бахрейн, Ахмед Тажудінов здолав грузинського борця Гіві Матчарашвілі в золотому фіналі. Поєдинок завершився достроково, коли Тажудінов зумів покласти суперника на лопатки.

У поєдинку за бронзову медаль Іранець Амір Алі Азарпіра здобув перемогу над американцем Кайло Снайдером.

1. 🥇 Ахмед Тажудінов (Бахрейн)

2. 🥈 Гіві Матчарашвілі (Грузія)

3. 🥉 Амір Алі Азарпіра (Іран)

Зазначимо, що у цій ваговій категорії Україну представляв Муразі Мчелідзе, якого у чвертьфіналі здолав срібний призер із Грузії Матчарашвілі. Українець отримав шанс пройти у бронзовий фінал, і на шляху до нього здолав Ніколааса Йоганнеса де Ланге з Південної Африки, але в поєдинку за бронзу розгромно поступився азербайджанцю Магомедхану Магомедову.

За всіма головними подіями 16-го, завершального дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.