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Чилійка Шадід здобула золото у стендовій стрільбі серед жінок на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 4 серпня, 20:20
Чилійка Шадід здобула золото у стендовій стрільбі серед жінок на Олімпіаді-2024

Чилійська стрільчиня Франциска Кроветто Шадід виграла золото у жіночій стендовій стрільбі (скіт) на Олімпійських іграх 2024.

Франциска здолала британку Ембер Раттер у перестрілці, та залишила їй срібло дисципліни. Бронзовою призеркою стала Остін Сміт із США.

1. 🥇 Франциска Кроветто Шадід (Чилі)

2. 🥈 Ембер Раттер (Велика Британія)

3. 🥉 Остін Сміт (США)

Зазначимо, серед чоловіків у стендовій стрільбі золото здобув американець Вінсент Генкок, для нього ця перемога стала четвертою на Іграх у кар'єрі.

Нагадаємо, Україну у цій дисципліні представляє Ірина Маловічко, яка не змогла пройти кваліфікацію, закінчивши виступи на 24 сходинці відбіркового заліку.

За всіма головними подіями дев'ятого дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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