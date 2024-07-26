Чи варто чекати на українську медаль у тенісній програмі Олімпіади? Розбираємось

Напередодні в Парижі відбулося жеребкування поодиноких розрядів тенісного Олімпійського турніру, що проходитиме на кортах "Ролан Гаррос" з 27 липня по 3 серпня.

Це буде лише десятий тенісний показ у програмі Олімпіад, починаючи з 1988 року. Саме тоді у Сеулі теніс повернувся до родини після 64-річної розлуки через конфлікт між МОК та Міжнародною федерацією лаун-тенісу.

Грунтові корти Парижа розподілять п'ять комплектів нагород: по два в одиночних (64 + 64 учасники) та парному розрядах (32 команди + 32 команди), а також у міксті (16 команд). До речі, у змішаному розряді, щоб стати олімпійським чемпіоном, достатньо виграти... три матчі.

Україну на ОІ-2024 представлять чотири тенісистки в одиночному розряді: Марта Костюк (12-та сіяна), Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. А також дві парні команди: Костюк/Ястремська (7 у посіві) та сестри Людмила та Надія Кіченок.

Олімпійський тенісний турнір не входить до програми професійних турів, тож ні очки, ні призові не передбачені. Важливо розуміти, що ґрунтовий сезон уже позаду, що точно внесе певний дискомфорт для учасників.

Оскільки турнір розпочнеться наступного дня, не виключаємо змін у сітці через зняття когось з учасників. У даному ракурсі пригадуються Ігри-2012 у Лондоні, коли звільнилося одразу три(!) місця й одне з них зайняв представник Індії Вішну Вардхан, який на той момент посідав у четвертій сотні рейтингу. Він записався на турнір в "альтернативу" і проліз в основну сітку через відмову німця Кольшрайбера.

Історичною ж новиною можна вважати той факт, що прапороносцем від України обрано тенісистку Еліну Світоліну.

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Взагалі слова "Світоліна" та "історичний" зустрічаються в одному реченні досить часто в останні роки. Нагадаємо, що саме Еліні належить рекорд країни на олімпійських турнірах. Чотири роки тому вона виборола бронзову медаль – першу тенісну медаль для України (не забуваємо про 4-те місце сестер Бондаренко у парному розряді на ОІ-2008!).

Ігри у Парижі стануть для неї третіми у кар'єрі. Перед історичною бронзою Світоліна у 2016 році більш ніж гідно провела турнір, зупинившись у чвертьфіналі від Квітової, але перед тим, зачохливши Серену Вільямс – головну претендентку на перемогу у турнірі.

Результати жеребкування 1/32 фіналу (перше коло) одиночного розряду для українок

Костюк (12, Україна) – Путінцева (Казахстан);

– Путінцева (Казахстан); Ястремська (Україна) – Піґоссі (Бразилія);

– Піґоссі (Бразилія); Світоліна (Україна) – Учіджіма (Японія);

– Учіджіма (Японія); Калініна (Україна) – Рос (Нідерланди).

Результати жеребкування 1/16 фіналу (перше коло) парного розряду за участю українок

Марта Костюк / Даяна Ястремська (7, Україна) – Лінетт/Росольська (Польща);

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) – Ван Синьюй/Чжен Сайсай (Китай).

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Зрозуміло, що глобалізація заходу виводить на перше місце головне питання – чи чекати нам медалі у тенісній частині Ігор? І хоч би як безбарвно та зухвало це звучало – у жіночому одиночному розряді шанси на медаль є чи не в кожної учасниці. І причин тут багато: від зламу звичного графіка через зміну покриття до високої непередбачуваності жіночого тенісу.

Можливо, полька Іга Швентек виглядає на папері фаворитом, але історія показує, що чемпіоном нерідко стає андердог. Заради цікавості можете згадати чемпіонку минулих ОІ? А позаминулих? Думаю, навіть ті, хто впорався з квізом, напружив найдальші куточки пам'яті. Відповідь: Бенчіч та Пуіг. До речі, ніхто з них не має в активі фіналів мейджорів, що ще раз наголошує на рівністі шансів для кожної з 64-х учасниць.

Вибираючи математичний шлях, то шансів більше у наших парних дуетів. Чотири перемоги призведуть до олімпійського золота.

І все ж таки розглянемо одиночну сітку українок з позиції "на березі". Попри посів Марті Костюк відверто не пощастило: вона виловила Путінцеву, одну з найскладніших суперниць для першого кола. Втім, якщо Марта пройде стартове коло, то її шанси на півфінал бачаться дуже високими. Зовні перше коло виглядає найнебезпечнішим.

Непогана сітка вимальовується в Ангелини Калініної, щоб довше затриматись у Парижі.

Даяна Ястремська вже має досвід виступів на Олімпіаді, а нинішній сезон проводить настільки спокійно та впевнено (антипод Костюк!), що до жеребкування на найдальший заплив по сітці я поставив би саме на Даяну. Навіть незважаючи на те, що вона ще сильніше виглядає на харді, ніж на глині. Однак у її секції знаходяться Остапенко, Коллінз та Швентек, що трохи охолоджують запал у пошуку медальних ароматів.

Що ж до Світолиної, то головні перед турнірні чинники варто навіть відвернути вбік. Йдеться насамперед про її постійні болі в спині та зміну тренера. Справа в тому, що майже чотири роки тому – після завоювання бронзи ОІ та до народження доньки – вона чітко задекламувала мету: Париж-2024.

Як бачимо, Еліна в результаті тут, а чіткість у її завданнях протягом усієї професійної кар'єри підштовхують до думки, що Світоліною під силу країні зробити черговий приємний сюрприз. Нам зараз він потрібний як ніколи...