Визначилися суперниці українських тенісисток на Олімпійських іграх-2024
Українські тенісистки дізналися своїх суперниць у парних та одиночних розрядах на Олімпійських іграх-2024.
Матчі першого раунду одиночного розряду
- Марта Костюк — Юлія Путінцева (Казахстан)
- Даяна Ястремська — Лаура Пігоссі (Бразилія)
- Еліна Світоліна (Україна) — Ясутака Учіяма (Японія)
- Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди)
Матчі першого раунду парного розряду
- Марта Костюк / Даяна Ястремська (Україна) — Магда Лінетт / Аліція Росольська (Польща)
- Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Чжен Сайсай / Ван Сіньюй (Китай)
Олімпійський тенісний турнір пройде на грунтових кортах Ролан Гаррос з 27 липня до 4 серпня.
Зазначимо, що Костюк єдина сіяна серед українських тенісисток. Для марти це перші літні Ігри, в яких вона бере участь. Раніше українка поділилась думками щодо Олімпіади-2024.