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Визначилися суперниці українських тенісисток на Олімпійських іграх-2024

Андрій Яросименко — 25 липня, 12:44
Визначилися суперниці українських тенісисток на Олімпійських іграх-2024

Українські тенісистки дізналися своїх суперниць у парних та одиночних розрядах на Олімпійських іграх-2024.

Матчі першого раунду одиночного розряду

  • Марта Костюк — Юлія Путінцева (Казахстан)
  • Даяна Ястремська — Лаура Пігоссі (Бразилія)
  • Еліна Світоліна (Україна) — Ясутака Учіяма (Японія)
  • Ангеліна Калініна — Аранча Рус (Нідерланди)

Матчі першого раунду парного розряду

  • Марта Костюк / Даяна Ястремська (Україна) — Магда Лінетт / Аліція Росольська (Польща)
  • Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Чжен Сайсай / Ван Сіньюй (Китай)

Олімпійський тенісний турнір пройде на грунтових кортах Ролан Гаррос з 27 липня до 4 серпня.

Зазначимо, що Костюк єдина сіяна серед українських тенісисток. Для марти це перші літні Ігри, в яких вона бере участь. Раніше українка поділилась думками щодо Олімпіади-2024.

Ангеліна Калініна Людмила Кіченок Надія Кіченок Марта Костюк сестри Кіченок теніс Даяна Ястремська

теніс

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