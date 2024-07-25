Олімпійське прокляття українських прапороносців: відразу троє з них повністю дискредитували себе під час війни

Нести прапор своєї країни на церемонії відкриття Олімпійських ігор — безумовно, почесна місія, про яку мріють багато олімпійців. Зазвичай, її довіряють або вже чемпіону чи призеру попередньої Олімпіади, або атлету, який має шанси успішно виступити на Іграх. Але з виступами українських прапороносців склалася неприємна історія — протягом 27 років (1994-2021) ніхто з них не зміг завоювати олімпійські медалі. Після Сіднея-2000 в нашому олімпійському середовищі навіть з’явилося словосполучення "олімпійське прокляття українських прапороносців". Мовляв, якщо ти несеш прапор збірної України на церемонії відкриття, то провалюєш олімпійський старт. Тільки на Олімпіаді в Токіо-2020, яка через пандемію відбулася у 2021 році, досвідчена Олена Костевич зуміла перервати цю неприємну традицію, здобувши в Японії бронзову нагороду. А через пів року, на зимовій Олімпіаді в Пекіні-2022, Олександр Абраменко виграв срібну медаль, скасувавши це "прокляття" і на зимових Іграх.

Champion.com.ua проаналізував виступи наших прапороносців на 15 Олімпіадах — 8 зимових та 7 літніх. За цей час прапороносцями збірної стали 17 атлетів (перші 13 Ігор по одному прапороносцю і дві останні Олімпіади — по двоє) і, окрім спортивної, помітив і неприємну політичну тенденцію — троє прапороносців олімпійської збірної повністю дискредитували себе поведінкою під час повномасштабної війни з Росією.

Все почалося з зимової Олімпіади в Ліллехаммері-1994, де прапор на церемонії ніс олімпійський чемпіон Альбервіля-1992 Віктор Петренко. Уродженець Одеси був одним з фаворитів в чоловічому одиночному фігурному катанні, але виступив невдало, посівши 4 місце. З 1995 року він проживає в США. В Україні Петренко радикально зруйнував свою репутацію, коли вже під час повномасштабної війни, 8 липня 2022 року, виступив на льодовому шоу в Сочі. Петренко був виключений з членів Української федерації фігурного катання, де обіймав посаду віцепрезидента, також його було позбавлено президентської стипендії.

На літніх Олімпійських іграх в Атланті прапор ніс Сергій Бубка, поведінка якого під час повномасштабної війни також неприємно вразила. Але в Атланті-1996 Бубка був беззаперечним фаворитом. Він виграв чемпіонат світу в Гетеборзі-1995 і це була вже його п’ята золота медаль на чемпіонатах світу. Уродженець тимчасово окупованого українського Луганська виграє і наступний чемпіонат світу в Афінах-1997. Але в Атланті він так і не вийде в сектор для стрибків — у день кваліфікації загострилася стара травма гомілкостопу.

На зимових Олімпійських іграх в Нагано-1998 місію нести прапор довірили 20-річному Андрію Дериземлі. Справедливості заради, молодий біатлоніст не був претендентом на олімпійські нагороди. В Японії Андрій фінішував 45-м та 18-м. Свій найкращий результат українець продемонстрував тільки через 9 років, коли сенсаційно завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу 2007.

Андрій Дериземля Getty Images

У Сіднеї-2000 прапороносцем олімпійської збірної України став яхтсмен Євген Браславець. Разом з Ігорем Матвієнком Браславець здобув перемогу на олімпійській регаті в Атланті-1996. І напередодні старту в Австралії його екіпаж був одним із фаворитів у класі 470. Але в підсумку дніпряни фінішували шостими. Наступного року Євген з Ігорем впевнено перемогли й на чемпіонаті світу, і на чемпіонаті Європи.

На зимових Іграх в Солт-Лейк-Сіті-2002 на церемонії відкриття український прапор тримала біатлоністка Олена Петрова. Олена стала срібною призеркою Олімпіади в Нагано-1998, але в США зупинилася далеко від медалей.

На літніх Іграх в Афінах-2004 прапороносцем було обрано срібного призера Олімпіади в Атланті Дениса Силантьєва. Перший в історії незалежної України чемпіон світу з плавання (1998) перед олімпійським стартом розглядався як претендент на нагороди. Але не вийшло, що стало для Дениса сильним розчаруванням. Зазначимо, що саме в Афінах олімпійською чемпіонкою стала Олена Костевич (кульова стрільба), яка через 17 років в Токіо теж стане нашим олімпійським прапороносцем.

На зимових Іграх в Турині-2006 прапор несла Наталія Якушенко (санний спорт). Наталія була однією з найдосвіченіших спортсменок у складі нашої збірної — Турин став для неї четвертою Олімпіадою. Якушенко ще поїде на Ігри у Ванкувер-2010, але в Турині не зможе поборотися за медалі. Хоча через рік завоює бронзову нагороду на чемпіонаті світу 2009.

На літніх Іграх у Пекіні-2008 прапороносцем була чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова. Але на той час її спортивний пік вже пройшов. Ба більше, Клочкова взагалі не взяла участь в олімпійських змаганнях у Китаї. Фактично в Піднебесну вона поїхала як туристка. На жаль, Клочкова — третя після Петренка та Бубки атлетка, яка заплямувала свою власну репутацію під час повномасштабної війни. Ще на початку російської навали Клочкова виїхала з Києва на територію окупованого Криму (нагадаємо, вона народилася в Сімферополі) і з того часу не висловила жодного слова на підтримку України.

Яна Клочкова — прапороносець України у Пекіні-2008 Getty Images

На зимових Іграх у Ванкувері-2010 прапор довірили досвідченій Лілії Лудан (санний спорт). Для Лілії це була вже четверта Олімпіада, у Солт-Лейк-Сіті-2002 та Турині-2006 вона двічі посіла 6 місце. На жаль, у Ванкувері Лудан фінішувала лише 19-ю.

На літніх Іграх у Лондоні-2012 честь нести прапор довірили срібному призеру Афін-2004 та бронзовому медалісту Пекіна-2008 Роману Гонтюку (дзюдо). Шкода, але в Лондоні досвідчений майстер татами програв свою сутичку ще на стадії 1/16 фіналу.

На зимових Іграх-2014 прапороносцем обрали 38-річну Валентину Шевченко (лижний спорт). Як і у випадку з Клочковою, вибір було зроблено з поваги до спортивного минулого Шевченко, яка поїхала вже на п’яту для себе Олімпіаду.

На літніх Іграх у Ріо-де-Жанейро-2016 прапор ніс 48-річний Микола Мільчев (кульова стрільба). Олімпійський чемпіон Сіднея-2000 був близький до того, щоб перервати неприємну традицію українських прапороносців — Микола дійшов до бронзового фіналу, але поступився там 52-річному Абдуллі Аль-Рашиді з Кувейту з рахунком 14:16.

На зимових Іграх в Пхьончхані-2018 нашим прапороносцем була олімпійська чемпіонка 2014 року Олена Підгрушна. Але вже перед самим відкриття Олімпіади Олена захворіла, тому так і не стартувала в Південний Кореї.

На літніх Іграх у Токіо-2020, які через пандемію ковіду відбулися влітку 2021 року, за рекомендаціями МОК в кожній олімпійській команді було вже по два прапороносці — жінка та чоловік. У нас прапор несли олімпійська чемпіонка Афін-2004 Олена Костевич (кульова стрільба) та чемпіон світу 2015 Богдан Нікішин (фехтування). Для 36-річної Костевич це була п’ята Олімпіада, для 41-річного Нікішина — четверта. Богдан поступився на старті як в особистій, так і в командній першостях. А ось Олена зуміла перервати "олімпійське прокляття прапороносців" і завоювала в Токіо бронзову нагороду — разом з Олегом Омельчуком у вправах з пневматичного пістолету на відстані 10 метрів.

Богдан Нікішин та Олена Костевич несуть прапор України на Іграх-2020 Getty Images

На зимових Іграх в Пекіні-2022 прапороносцями нашої збірної були олімпійський чемпіон Пхьончхана Олександр Абраменко (фристайл) та фігуристка Олександра Назарова (спортивні танці на льоду). Назарова в парі з Максимом Нікітиним посіли 9-те місце, а Олександр Абраменко скасував "олімпійське прокляття прапороносців" і на зимових Іграх, завоювавши у лижній акробатиці срібну нагороду.

"Про словосполучення "олімпійське прокляття прапороносців" чув, але я не вірю в забобони, — зізнався нам Богдан Нікішин, який разом з Оленою Костевич ніс прапор на літніх Іграх у Токіо-2020. — Вважаю, що треба виходити на фехтувальну доріжку і там демонструвати всі свої найкращі якості, а не кивати на забобони або щось на кшталт цього. Я був радий нести український прапор в Японії. Пам’ятаю, що ми несли його з Оленою в 4 руки. Бажав виступити на Олімпіаді якнайкраще, але не склалося — швидко припинив боротьбу і в особистій, і в командній першостях. Зазначу, що в Токіо все було дуже добре організовано. Подивимося, як буде в Парижі”.

На Ігри в Парижі 44-річний Богдан Нікішин їде як тренер жіночої збірної України з фехтування (шпага). 39-річна Олена Костевич вирушає у Францію як чинна спортсменка і для неї це буде шоста Олімпіада.

Цього року прапороносцем України буде Еліна Світоліна. Сподіваємось, їй вдасться продовжити тенденцію, започатковану Оленою Костевич та Олександром Абраменком.