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Бугрова, попри перемогу, не змогла пройти у плейоф з бадмінтону на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 30 липня, 13:17
Бугрова, попри перемогу, не змогла пройти у плейоф з бадмінтону на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Поліна Бугрова не пройшла у плейоф у бадмінтоні на Олімпійських іграх-2024.

Попри перемогу у другому турі над чешкою Терезою Швабіковвою (2:1), вона стала другою у своїй групі, та не змогла вийти у плейоф, куди потрапляють лише переможниці.

Для українки ця Олімпіада стала дебютною у кар'єрі, вона єдина представниця України у бадмінтоні на Іграх у Парижі.

Щодо успіхів інших українських спортсменів на четвертий день Ігор-2024, то раніше плавець Денис Кесіль не зміг пробитися у півфінал плавання 200 метрів батерфляєм серед чоловіків, а Маргарита Песоцька поступилась румунці Бернардет Шос в 1/16 фіналу з настільного тенісу.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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