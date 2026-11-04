Українка Поліна Бугрова залишила Korea Open на стадії 1/16 фіналу, поступившись Га Юн Парк.

Матч тривав 41 хвилину і завершився з рахунком 2:0 на користь кореянки.

Бугрова не змогла нав'язати серйозну боротьбу суперниці, заробивши в першому сеті лише п'ять очок на подачі. Друга половина зустрічі пройшла у більш-менш рівній боротьбі, але все одно за переваги Парк – 14:21.

BWF World Tour Super 500 – Korea Open

1/16 фіналу, 4 листопада

Призовий фонд: $500 000

Поліна Бугрова (Україна) – Га Юн Парк 17:21, 14:21

Раніше українка в парі з Євгенією Кантемир залишила Denmark Open-2026 на стадії 1/16 фіналу, поступившись Коконі Ісікаві та Мію Кавазое.

В одиночних змаганнях на Denmark Open-2026 Бугрова також вилетіла у першому колі, розгромно програвши представниці Південної Кореї Се Йонг Ан (13:21, 11:21).

Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.