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Альмалалха гарантувала медаль для України на чемпіонаті Європи

Олександр Булава — 25 серпня 2026, 17:56
Альмалалха гарантувала медаль для України на чемпіонаті Європи
Рая Альмалалха
Федерація бадмінтону України

Українська бадмінтоністка Рая Альмалалха здобула першу нагороду для України на чемпіонаті Європи U19, що триває в Угорщині.

У чвертьфінальному поєдинку одиночного розряду українка впевнено переграла представницю Туреччини Еліфнур Демір. Матч тривав 42 хвилини та завершився перемогою Раї у двох сетах — 21:16, 21:13.

Вихід до четвірки найкращих гарантував українці як мінімум бронзову нагороду. Точний ґатунок медалі визначиться за підсумками вирішальних поєдинків турніру.

Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.

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