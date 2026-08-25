Альмалалха гарантувала медаль для України на чемпіонаті Європи

Українська бадмінтоністка Рая Альмалалха здобула першу нагороду для України на чемпіонаті Європи U19, що триває в Угорщині.

У чвертьфінальному поєдинку одиночного розряду українка впевнено переграла представницю Туреччини Еліфнур Демір. Матч тривав 42 хвилини та завершився перемогою Раї у двох сетах — 21:16, 21:13.

Вихід до четвірки найкращих гарантував українці як мінімум бронзову нагороду. Точний ґатунок медалі визначиться за підсумками вирішальних поєдинків турніру.

Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.