Кантемир у другому колі ЧС-2026 поступилась іменитій японській бадмінтоністці

Українська бадмінтоністка Євгенія Кантемир припинила свої виступи в одиночному розряді чемпіонату світу-2026, який триває в індійському Нью-Делі.

21-річна спортсменка після перемоги над німкенею Мірандою Вілсон у другому раунді поступилась восьмій ракетці світу Томоці Міядзакі. Японка перемогла у двох сетах, не дозволивши нав'язати собі рівну боротьбу.

Чемпіонат світу-2026

2-й раунд, 19 серпня

Євгенія Кантемир (Україна) – Томока Міядзакі (Японія) – 14:21, 13:21

Зазначимо, що пізніше свій поєдинок другого кола проведе Поліна Бугрова. Вона зіграє проти четвертої сіяної китаянки Ю Фей Чень.

Це третій випадок в історії, коли дві українські бадмінтоністки пройшли перший раунд на світовій першості. Подібне також ставалось у 2005 та 2010 роках – до третього кола не проходили.