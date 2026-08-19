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Кантемир у другому колі ЧС-2026 поступилась іменитій японській бадмінтоністці

Денис Іваненко — 19 серпня 2026, 16:20
Кантемир у другому колі ЧС-2026 поступилась іменитій японській бадмінтоністці
Євгенія Кантемир
Бхавіка Чхабра

Українська бадмінтоністка Євгенія Кантемир припинила свої виступи в одиночному розряді чемпіонату світу-2026, який триває в індійському Нью-Делі.

21-річна спортсменка після перемоги над німкенею Мірандою Вілсон у другому раунді поступилась восьмій ракетці світу Томоці Міядзакі. Японка перемогла у двох сетах, не дозволивши нав'язати собі рівну боротьбу.

Чемпіонат світу-2026
2-й раунд, 19 серпня

Євгенія Кантемир (Україна) – Томока Міядзакі (Японія) – 14:21, 13:21

Зазначимо, що пізніше свій поєдинок другого кола проведе Поліна Бугрова. Вона зіграє проти четвертої сіяної китаянки Ю Фей Чень.

Це третій випадок в історії, коли дві українські бадмінтоністки пройшли перший раунд на світовій першості. Подібне також ставалось у 2005 та 2010 роках – до третього кола не проходили.

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