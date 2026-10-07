Бугрова та Кантемир з перемоги стартували на Arctic Open-2026

Український дует бадмінтоністок Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир виграв стартовий поєдинок на турнірі Arctic Open-2026 у Фінляндії.

В 1/16 фіналу вони здолала пару з Данії Лерке Гвід/Анна Клаушольм – 21:17, 21:17.

Наступними суперницями українок стане дует із Тайваню. Матч проти Сюй Іньхуей/Джі Юнь Лінь відбудеться 8 жовтня.

Arctic Open-2026 – Жінки, пари

1/16 фіналу, 7 жовтня

Лерке Гвід/Анна Клаушольм (Данія) – Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) 17:21, 17:21

Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.