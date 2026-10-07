Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бадмінтон

Бугрова та Кантемир з перемоги стартували на Arctic Open-2026

Денис Іваненко — 7 жовтня 2026, 10:55
Бугрова та Кантемир з перемоги стартували на Arctic Open-2026

Український дует бадмінтоністок Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир виграв стартовий поєдинок на турнірі Arctic Open-2026 у Фінляндії.

В 1/16 фіналу вони здолала пару з Данії Лерке Гвід/Анна Клаушольм – 21:17, 21:17.

Наступними суперницями українок стане дует із Тайваню. Матч проти Сюй Іньхуей/Джі Юнь Лінь відбудеться 8 жовтня.

Arctic Open-2026 – Жінки, пари
1/16 фіналу, 7 жовтня

Лерке Гвід/Анна Клаушольм (Данія) – Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) 17:21, 17:21

Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.

Читайте також :
Українка Альмалалха стала чемпіонкою Європи U-19 з бадмінтону
Бадмінтон Поліна Бугрова Євгенія Кантемир

Бадмінтон

Українка Альмалалха стала чемпіонкою Європи U-19 з бадмінтону
Альмалалха гарантувала медаль для України на чемпіонаті Європи
Кантемир у другому колі ЧС-2026 поступилась іменитій японській бадмінтоністці
Бугрова та Кантемир успішно стартували в одиночному розряді ЧС-2026
Українські бадмінтоністки програли у парному розряді на старті ЧС-2026

Останні новини