Українка Альмалалха стала чемпіонкою Європи U-19 з бадмінтону

Українська бадмінтоністка Рая Альмалалха завоювала золото юніорського чемпіонату Європи U-19, який завершився 27 серпня в Татабаньї (Угорщина). У фіналі 18-річна представниця Харківщини здобула вольову перемогу над датчанкою Атене Людуч Торнільд із рахунком 19:21, 21:18, 21:9.

Медаль Альмалалха гарантувала собі ще 25 серпня, обігравши у чвертьфіналі представницю Туреччини Еліфнур Демір 21:16, 21:13.

У півфіналі українка, яка була посіяна під четвертим номером, виявилася сильнішою за Лею Дофінес із Бельгії – 21:18, 21:16.

Для України це сумарно сьома в історії медаль чемпіонатів Європи з бадмінтону та друге "золото". Перше було завойоване ще у 2003 році. Попередня медаль датована 2020 роком, коли в жіночій парі бронзовими призерками стали Поліна Бугрова та Марія Столяренко.