Українка Лівач вийшла до 1/4 фіналу Олімпіади-2024
Українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач вийшла у чвертьфінал Олімпійських ігор 2024 у ваговій категорії до 50 кг.
В 1/8 фіналу 27-річна українка здолала представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву (10:0).
У чвертьфіналі Оксана Лівач зустрінеться з представницею Індії Вінеш Пхогат.
Зазначимо, що Вінеш Пхогат у першій же сутичці вибила з боротьби чинну олімпійську чемпіонку Юї Сусакі з Японії.
Оксана Лівач є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2018 та чемпіонкою Європи 2019 року.
Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.