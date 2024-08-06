Українка Лівач вийшла до 1/4 фіналу Олімпіади-2024

Українська борчиня вільного стилю Оксана Лівач вийшла у чвертьфінал Олімпійських ігор 2024 у ваговій категорії до 50 кг.

В 1/8 фіналу 27-річна українка здолала представницю Узбекистану Актенге Кевнімжаєву (10:0).

У чвертьфіналі Оксана Лівач зустрінеться з представницею Індії Вінеш Пхогат.

Зазначимо, що Вінеш Пхогат у першій же сутичці вибила з боротьби чинну олімпійську чемпіонку Юї Сусакі з Японії.

Оксана Лівач є бронзовою призеркою чемпіонату світу 2018 та чемпіонкою Європи 2019 року.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 11-го змагального дня Олімпіади-2024.