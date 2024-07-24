Передчуття великого турніру — гравці Олімпійської збірної України поділилися думками перед стартом Ігор-2024

Футболісти олімпійської збірної України Ілля Крупський, Максим Таловєров та Георгій Єрмаков поділилися думками напередодні першого матчу Олімпіади-2024 проти Іраку.

Гравці відповіли на питання пресслужби Української асоціації футболу.

"Звісно, трішки є хвилювання, бо це дебют для українського футболу, на Олімпіаді вперше в історії. Ось такі хвилювання. Все під контролем, тренерський штаб знає, що нам давати. Гадаю, гарно підготуємося до цієї гри. Дуже важливо гарно стартувати, бо перша гра, треба гарно ввійти в турнір. Нам дуже важлива ця перемога і надалі, гадаю, нам буде легше, якщо ми переможемо", — сказав Крупський.

"Перед кожним матчем відчуваєш мандраж. Це важливо і класно, бо це максимально концентрує. Кожен готується і вже знає, що має робити на полі. Дуже сподіваюся, що в нас все вийде і ми будемо одним цілим та однією командою. Ірак? Ми багато їх розбирали. Хтось каже, що це не дуже сильна команда — навпаки це дуже хороша та якісна команда. Кожен гравець індивідуально сильний, ми вже це розібрали", — поділився Таловєров.

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"Всередині мене передчуття великого турніру. Перша гра для нас буде дуже важливою, як з турнірної точки зору, так і взагалі. Бо це перша гра для футбольної команди на Олімпіаді, тому ми дуже зосереджено готувалися до гри. Як допомогли перші товариські матчі? Гадаю, що нам вдалося покращити гру, але це покаже перший матч на турнірі. Налаштування на перший матч? Перемогти, яке ще може бути налаштування у спортсменів?", — розповів Єрмаков.

Нагадаємо, поєдинок між Україною та Іраком відбудеться сьогодні, 24 липня. Зустріч пройде на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У межах підготовки до Олімпіади підопічні Ротаня перемогли на міжнародному товариському турнірі "Tournoi Maurice Revell" та зіграли 2 товариські матчі, проти Єгипту U-23 (1:1) та Парагваю U-23 (2:2).

Напередодні головний тренер оголосив заявку України на Олімпійські ігри. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді-2024.