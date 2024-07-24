Олімпійські ігри-2024. Ірак — Україна: прогноз редакції Чемпіона

Сьогодні, 24 липня, відбудеться поєдинок першого туру групового етапу Олімпійських ігор-2024, у якому збірна України протистоятиме команді Іраку. Зустріч пройде на стадіоні "Парк Олімпік Ліоннез" у місті Ліон (Франція) та розпочнеться о 20:00 за київським часом. Текстова трансляція відбудеться на нашому сайті ТУТ.

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Редакція Чемпіона традиційно зробила свої прогнози на матч. А чи мали редактори та журналісти Чемпіона рацію, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, 0:2

З огляду на результати олімпійської збірної України перед стартом Ігор-2024, я не сумніваюся у перемозі над головним андердогом групи Іраком. Ризикну поставити на результат 2:0 на користь України.

Станіслав Лисак, 1:3

Олімпійська збірна України їде на Олімпійські ігри не в найоптимальнішому складі, однак Ірак це не той суперник, який має створити проблеми для підопічних Руслана Ротаня. Гра з одним з аутсайдерів турніру має завершитися впевненою перемогою України — 3:1.

Ігор Чернявський, 2:3

Дуже складно робити якийсь чіткий прогноз, адже поки що в нас дуже мало інформації про суперників (окрім Аргентини, але й вона фаворит лише на папері). Тільки сьогодні ми зрозуміємо реальну силу цієї олімпійської збірної України.

Все-таки осмілюся зробити вибір наосліп і поставити на перемогу підопічних Руслана Ротаня в надрезультативному поєдинку — 3:2. Головний тренер пропагує проактивний, атакувальний футбол, а підбір виконавців, попри всім відомі нюанси, все одно дозволяє втілювати задумане на полі.

Денис Шаховець, 0:1

Складно робити якісь прогнози на перший тур подібного турніру, проте очевидно, що для виходу в плейоф підопічним Руслана Ротаня потрібно перемагати Ірак, інакше це завдання виконати буде дуже складно. Вірю, що "синьо-жовтим" під силу взяти три очки, але очікую напруженої гри до останньої хвилини. Ірак — Україна 0:1.

Максим Розенко, 0:1

Ще живі спогади про жахливий старт підопічних Сергія Реброва на Євро-2024. Сподіваюсь, команда Руслана Ротаня не потрапить в таку негативну історію. Адже гарний старт — половина справи. Ставлю на те, що українці переможуть Ірак з рахунком 1:0.

Владислав Уткін, 1:2

Вважаю, що команда Руслана Ротаня не буде повторювати невдалий досвід національної команди на Євро та зможе здобути 3 очки на старті турніру. Так, склад українців на Олімпіаді викликає питання, але думаю, що "синьо-жовті" у непростому поєдинку все-таки переможуть номінально найслабшу команду групи.

Олександр Булава, 1:2

На старті турніру збірну України очікує, мабуть, найлегший суперник по групі — команда Іраку. Однак не варто очікувати, що ця команда подарує нам перші бали на Олімпійському турнірі. Очікую справжньої "битви" на перших хвилинах зустрічі.

Вірю, що "синьо-жовті", попри непереконливі матчі перед стартом турніру, зможуть налаштуватися на поєдинок та витиснути з себе максимум. Прогноз — перемога України 2:1.

Максим Салівон, 1:2

Вже доводилося говорити, що українські олімпійці опинилися у схожій з тією ситуацією, в яку потрапила національна збірна на Євро. Мова, звісно ж, про календар. І знову максимальні очікування від першого матчу. І знову — вони цілком виправдані.

Проте є ще одне "знову" — легко "синьо-жовтим" точно не буде, попри статус суперника. Так, Ірак поступається за підбором виконавців і такій, відверто "куцій" Україні, позбавленій доброї долі своїх найсильніших кадрів. Але наявність у команді азіатів Ясіма та вміння створювати моменти з нуля робить потенціал іракців у атаці проблемою. Від якої Україна, вважаю, все ж постраждає. Втім, у футболістів Ротаня є всі можливості свою майстерність довести, адже потенціал суперника все ж обмежений. Мінімальна перемога України. Ірак — Україна 1:2.

Андрій Яросименко, 1:2

Зважаючи на товариські матчі збірної України в рамках підготовки до Олімпіади, складається враження, що українці вирвуть перемогу після пропущеного гола.

Сюди варто додати фактор першого виступу збірної на Олімпійських іграх, та важливість цього матчу для підтримки країни. Тому, мій прогноз — 2:1 на користь України.

Зауважимо, що на думку бейтингового оператора Favbet, українська команда має більше шансів на перемогу. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти: