Стало відомо, кому зіркова Вірер присвятила срібло Олімпійських ігор

Руслан Травкін — 9 лютого 2026, 04:38
Стало відомо, кому зіркова Вірер присвятила срібло Олімпійських ігор
Доротея Вірер
Instagram

Чотириразова чемпіонка світу з біатлону Доротея Вірер після завоювання срібла в змішаній естафеті на Олімпійських іграх 2026 сказала, що цю нагороду вона хоче присвятити тим, чия робота знаходиться за лаштунками.

Слова біатлоністки цитує Fondo Italia.

"Це срібло – чудовий подарунок для всіх, хто працює за лаштунками. Побачимо, як піде в найближчі дні, але ми дійсно зняли з себе великий тягар.

Франція сьогодні була дійсно дуже сильною, я вважаю, що вони – виняткова команда і заслуговують на це золото, тому що показали, що вони в чудовій формі", – сказала Доротея.

Переможцем змішаної естафети стали французи. Збірна Німеччини стала бронзовим призером. Українська команда посіла восьме місце.

Вірер додала, що їй сьогодні було складно, але вона рада, що все завершилося так, як завершилося.

"Сьогодні було не дуже легко впоратися з емоціями, тому що я була дуже нервова. Я тремтіла, ноги були дуже важкими, ситуація була не дуже легкою, але я знала, що у нас дуже сильна команда", – сказала 35-річна італійка.

Варто зазначити, що Доротея Вірер сьогодні виграла свою четверту медаль на чотирьох різних Олімпійських іграх: 2014, 2018, 2022 та 2026 років.

Далі у біатлонній програмі Олімпіади-2026 чоловіча індивідуальна гонка, яка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Початок запланований на 14:30 за київським часом.

