Андраде виграла золото Олімпіади-2024 у вільних вправах, у Байлз — срібло

Сьогодні, 5 серпня, на Олімпійських іграх 2024 у спортивній гімнастиці було розіграно комплект медалей у вільних вправах серед жінок.

Олімпійською чемпіонкою стала бразильська гімнастка Ребека Андраде, яка виграла боротьбу у семиразової олімпійської чемпіонки Сімони Байлз, яку оштрафували на 0,6 бала через заступи. Бронзову нагороду завоювала ще одна американка — Джордан Чайлз.

1. 🥇 Ребека Андраде (Бразилія) — 14,166

2. 🥈 Сімона Байлз (США) — 14,133

3. 🥉 Джордан Чайлз (США) — 13,766

Завдяки сріблу Байлз оновила власний рекорд із сумарної кількості нагород з Олімпіад та чемпіонатів світу (тепер 42). На Іграх-2024 у Парижі вона уже виграла золото у командній першості та стала першою в опорному стрибку і багатоборстві.

Нагадаємо, що на ОІ-2020 в Токіо Сімона не змогла виступити на турнірі у командному багатоборстві через психологічні проблеми. Також вона знялась з фіналів в опорному стрибку і брусах.

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За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.