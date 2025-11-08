Семиразова олімпійська чемпіонка підтвердила, що зробила три пластичні операції
Легенда гімнастики американка Сімона Байлз визнала, що останнім часом користалася послугами пластичного хірурга. Вона підтвердила здогадки ЗМІ, що робила операції.
Про це пише Elle.com. Деталі додає Fox News.
28-річна спортсменка опублікувала відео в TikTok, на якому заявила, що фанати помітили зміни, але не всі.
Коли глядачі висловлювали припущення, Байлз підтвердила в коментарях, що зробила нижню блефаропластику, щоб позбутися виражених мішків під очима, та пластику мочки вуха після нещасного випадку із сережкою.
Вона також натякнула, що збільшила груди, про що свідчили емодзі з вишеньками.
Публікацію завалено позитивними коментарями щодо чесності Байлз.
Байлз, зростом 1,42 метра, є справжньою легендою свого виду спорту. Вона є найуспішнішою гімнасткою в історії, маючи одинадцять олімпійських медалей (7 золотих). Сімона також має 23 золоті нагороди чемпіонатів світу.
Американка, яка одружена з гравцем в американський футбол Джонатаном Оуенсом, зараз робить перерву в гімнастиці, щоб зосередитися на своєму фізичному та психічному здоров'ї.
Кілька тижнів тому вона сказала, що ще не впевнена, чи братиме участь в Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.