Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Семиразова олімпійська чемпіонка підтвердила, що зробила три пластичні операції

Руслан Травкін — 8 листопада 2025, 02:45
Семиразова олімпійська чемпіонка підтвердила, що зробила три пластичні операції
Колаж

Легенда гімнастики американка Сімона Байлз визнала, що останнім часом користалася послугами пластичного хірурга. Вона підтвердила здогадки ЗМІ, що робила операції.

Про це пише Elle.com. Деталі додає Fox News.

28-річна спортсменка опублікувала відео в TikTok, на якому заявила, що фанати помітили зміни, але не всі.

Коли глядачі висловлювали припущення, Байлз підтвердила в коментарях, що зробила нижню блефаропластику, щоб позбутися виражених мішків під очима, та пластику мочки вуха після нещасного випадку із сережкою.

Вона також натякнула, що збільшила груди, про що свідчили емодзі з вишеньками.

@simonebilesowens

take your guesses 👀

♬ original sound - Simone Biles

Публікацію завалено позитивними коментарями щодо чесності Байлз.

Байлз, зростом 1,42 метра, є справжньою легендою свого виду спорту. Вона є найуспішнішою гімнасткою в історії, маючи одинадцять олімпійських медалей (7 золотих). Сімона також має 23 золоті нагороди чемпіонатів світу.

Американка, яка одружена з гравцем в американський футбол Джонатаном Оуенсом, зараз робить перерву в гімнастиці, щоб зосередитися на своєму фізичному та психічному здоров'ї.

Кілька тижнів тому вона сказала, що ще не впевнена, чи братиме участь в Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

гімнастика Олімпійські ігри Сімона Байлз

гімнастика

Чепурний став бронзовим призером чемпіонату світу-2025 в опорному стрибку
Грико завершив без медалі дебютний фінал чемпіонату світу-2025 у багатоборстві
Україна залишилася без жіночих фіналів на чемпіонаті світу-2025
Травма внесла корективи: Чепурний виступатиме тільки з коронною вправою на чемпіонаті світу в Індонезії
CAS відмовив Ізраїлю у задовільненні однієї з апеляцій на рішення про недопуск гімнастів до ЧС-2025

Останні новини