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Збірна США виграла золото у командному багатоборстві на Олімпіаді-2024

Олександр Булава — 30 липня, 22:36
Збірна США виграла золото у командному багатоборстві на Олімпіаді-2024

Збірна США зі спортивної гімнастики перемогла у турнірі з командного багатоборства серед жінок на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Американська команда у складі Сімони Байлз, Джейд Кері, Джордан Чайлз, Суніси Лі та Гезлі Рівери набрали 171.296 балів. Срібними призерками стали гімнастки з Італії (165.494), а бронзу вибороли представниці Бразилії (164.497).

Зазначимо, що Байлз стала 5-разовою олімпійською чемпіонкою. Вона оновила власний рекорд із сумарної кількості нагород з Олімпіад та чемпіонатів світу (тепер 38).

На Іграх у Токіо-2020 Сімона не змогла виступити на турнірі у командному багатоборстві через психологічні проблеми. Також вона знялась з фіналів в опорному стрибку і брусах.

1. 🥇 США

2. 🥈 Італія

3. 🥉 Бразилія

Напередодні чоловіча українська команда зі спортивної гімнастики, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце у командному багатоборстві з результатом 254,761 бала.

Чемпіон проводить текстову трансляцію четвертого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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