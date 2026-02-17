Чоловіка семиразової олімпійської чемпіонки ледь не пограбували під час Ігор-2026
Чоловік олімпійської легенди з гімнастики Сімони Байлз, гравець НФЛ Джонатан Оуенс, заявив, що ледь не став жертвою пограбування в Мілані, куди пара приїхала на зимові Олімпійські ігри.
Футболіст, який виступає за Чикаго Беарз, розповів у соцмережі X, що невідомий намагався вирвати з його рук пакет із покупками просто посеред вулиці.
"Не хтось щойно намагався вихопити мій пакет у Мілані. За звичкою я обмотав його навколо руки, тому він не зміг його забрати й одразу втік… але це все одно божевілля", – написав Оуенс.
За словами спортсмена, злодій явно не розрахував сили, адже пакет був міцно зафіксований. Ба більше, Оуенс зізнався, що був готовий до подібного сценарію, бо раніше бачив чимало відео в TikTok із такими крадіжками.
Також зірка НФЛ пожартував, що руки в нападника рухалися швидше, ніж ноги, і той явно не очікував, що жертва миттєво обернеться.
Зазначимо, Байлз приїхала до Мілана підтримати змагання зимової Олімпіади. Напередодні подружжя вже відвідало фінал чоловічого фігурного катання, а також змагання із ковзанярського спорту.
На Олімпіаді 2024 року, яка проходила в Парижі, Сімона виграла три золоті медалі та одну срібну.
Раніше гімнастка сказала, що ще не впевнена, чи братиме участь в Іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.