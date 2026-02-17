Українська правда
Чоловіка семиразової олімпійської чемпіонки ледь не пограбували під час Ігор-2026

Богдан Войченко — 17 лютого 2026, 10:45
Чоловіка семиразової олімпійської чемпіонки ледь не пограбували під час Ігор-2026
Байлз з коханим
Instagram

Чоловік олімпійської легенди з гімнастики Сімони Байлз, гравець НФЛ Джонатан Оуенс, заявив, що ледь не став жертвою пограбування в Мілані, куди пара приїхала на зимові Олімпійські ігри.

Футболіст, який виступає за Чикаго Беарз, розповів у соцмережі X, що невідомий намагався вирвати з його рук пакет із покупками просто посеред вулиці.

"Не хтось щойно намагався вихопити мій пакет у Мілані. За звичкою я обмотав його навколо руки, тому він не зміг його забрати й одразу втік… але це все одно божевілля", написав Оуенс.

За словами спортсмена, злодій явно не розрахував сили, адже пакет був міцно зафіксований. Ба більше, Оуенс зізнався, що був готовий до подібного сценарію, бо раніше бачив чимало відео в TikTok із такими крадіжками.

Також зірка НФЛ пожартував, що руки в нападника рухалися швидше, ніж ноги, і той явно не очікував, що жертва миттєво обернеться.

Зазначимо, Байлз приїхала до Мілана підтримати змагання зимової Олімпіади. Напередодні подружжя вже відвідало фінал чоловічого фігурного катання, а також змагання із ковзанярського спорту.

На Олімпіаді 2024 року, яка проходила в Парижі, Сімона виграла три золоті медалі та одну срібну.

Раніше гімнастка сказала, що ще не впевнена, чи братиме участь в Іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

