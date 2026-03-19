Зіркова олімпійська чемпіонка підірвала мережу відвертим бікіні на день народження

Легендарна гімнастка Сімона Байлз гучно відсвяткувала свій день народження, знову опинившись у центрі уваги фанатів.

Олімпійська чемпіонка, яка здобула сім золотих медалей, провела святковий вікенд разом зі своїм чоловіком та гравцем НФЛ Джонатаном Оуенсом.

Спочатку Байлз поділилася атмосферними кадрами вечері, де отримала десерт із написом "Happy Birthday", а також показала свій стильний образ – білу мінісукню та сумку Louis Vuitton.

Втім найбільше обговорень викликали фото з яхти. Спортсменка з'явилася у відвертому чорному бікіні, яке підкреслило її ідеальну форму та прес. Образ вона доповнила джинсовими шортами, що ще більше привернуло увагу підписників.

"Moooood… як це мені вже 29, здається, що мені тільки було 19", – написала Байлз у соцмережах.

Нагадаємо, Байлз і Оуенс познайомилися у 2020 році, а вже у 2023-му офіційно одружилися. Зараз подружжя готується до нового етапу, адже Оуенс продовжить кар'єру в Індіанаполіс Колтс.

На Олімпіаді 2024 року, яка проходила в Парижі, Сімона виграла три золоті медалі та одну срібну.

Раніше гімнастка сказала, що ще не впевнена, чи братиме участь в Іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.