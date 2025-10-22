Гамільтон – найбільш привабливий спортсмен для спонсорів у 2025 році, Мессі поза топ-15

Пілот команди Феррарі з Формули 1 Льюїс Гамільтон посів перше місце в рейтингу найбільш привабливих спортсменів для спонсорів у 2025 році.

Про це повідомляє видання SportsPro, яке й складає список.

Титулований гонщик випередив американську гімнастку Сімону Байлз, яка опинилася на другому місці, а також американську регбістку Ілону Махер (третя сходинка).

Також в топ-10 опинилися баскетболісти Стефен Каррі, Леброн Джеймс, Янніс Адетокунбо та Кейтлін Кларк, тенісистка Коко Гофф та футболісти Неймар і Кріштіану Роналду. А ось запеклий суперник португальця Ліонель Мессі посів 16 місце.

Топ-10 найбільш привабливих спортсменів для спонсорів за 2025 рік

Льюїс Гамільтон (Формула 1) Сімона Байлз (Гімнастика) Ілона Махер (Регбі) Стефен Каррі (Баскетбол) Кріштіану Роналду (Футбол) Неймар (Футбол) Кейтлін Кларк (Баскетбол) Леброн Джеймс (Баскетбол) Янніс Адетокунбо (Баскетбол) Коко Гофф (Теніс)

Зауважимо, що оцінка формулювалася на трьох ключових критеріях: силі бренду, потенційній аудиторії та економічній привабливості.

Нагадаємо, напередодні Льюїс Гамільтон побив 43-річний "рекорд" Дідьє Піроні, а також встановив історичне для Формули-1 досягнення.