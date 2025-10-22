Гамільтон – найбільш привабливий спортсмен для спонсорів у 2025 році, Мессі поза топ-15
Пілот команди Феррарі з Формули 1 Льюїс Гамільтон посів перше місце в рейтингу найбільш привабливих спортсменів для спонсорів у 2025 році.
Про це повідомляє видання SportsPro, яке й складає список.
Титулований гонщик випередив американську гімнастку Сімону Байлз, яка опинилася на другому місці, а також американську регбістку Ілону Махер (третя сходинка).
Також в топ-10 опинилися баскетболісти Стефен Каррі, Леброн Джеймс, Янніс Адетокунбо та Кейтлін Кларк, тенісистка Коко Гофф та футболісти Неймар і Кріштіану Роналду. А ось запеклий суперник португальця Ліонель Мессі посів 16 місце.
Топ-10 найбільш привабливих спортсменів для спонсорів за 2025 рік
- Льюїс Гамільтон (Формула 1)
- Сімона Байлз (Гімнастика)
- Ілона Махер (Регбі)
- Стефен Каррі (Баскетбол)
- Кріштіану Роналду (Футбол)
- Неймар (Футбол)
- Кейтлін Кларк (Баскетбол)
- Леброн Джеймс (Баскетбол)
- Янніс Адетокунбо (Баскетбол)
- Коко Гофф (Теніс)
Зауважимо, що оцінка формулювалася на трьох ключових критеріях: силі бренду, потенційній аудиторії та економічній привабливості.
Нагадаємо, напередодні Льюїс Гамільтон побив 43-річний "рекорд" Дідьє Піроні, а також встановив історичне для Формули-1 досягнення.