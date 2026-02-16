Вайт – про підготовку шоу у Білому домі: Кард сформований

Один із керівників новоствореного промоушена Zuffa Boxing та очільник UFC Дейна Вайт розповів про підготовку шоу у Білому домі.

Його цитує Bloody Elbow.

За його словами, формування поєдинків вже визначений. Вайт зазначив, що кард для Білого дому вони підготували ще минулого тижня.

Водночас очільник UFC не став розкривати деталей історичної події.

"Я не казав, що все готово, я сказав, що кард сформований. Я не говорю про кард для Білого дому… Ми обговорювали багато різних ідей, і цього тижня ми з Борсарі летимо до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом та його командою і почати ознайомлювати їх не лише з продакшном, а й із файткардом", – сказав Вайт.

Нагадаємо, UFC White House заплановане на 14 червня 2026 року. Президент США Дональд Трамп пообіцяв побудувати стадіон, який вміщував би 100 тисяч уболівальників.

Раніше повідомлялось, що одним із учасників шоу буде епатажний ірландський боєць Конор Макгрегор, який закликав Флойда Мейвезера побитись у Білому домі. Згодом стало відомо про дискваліфікацію ірландця.

Також була інформація, що Топурія хоче виступити на UFC White House. Після чого Ілія оголосив про паузу у своїй кар'єрі через звинувачення у домашньому насильстві. Джастін Гейджи прагне побитись із Ілією якраз у рамках шоу у Білому домі.