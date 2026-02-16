Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Вайт – про підготовку шоу у Білому домі: Кард сформований

Софія Кулай — 16 лютого 2026, 12:12
Вайт – про підготовку шоу у Білому домі: Кард сформований
Дейна Вайт
Getty Images

Один із керівників новоствореного промоушена Zuffa Boxing та очільник UFC Дейна Вайт розповів про підготовку шоу у Білому домі.

Його цитує Bloody Elbow.

За його словами, формування поєдинків вже визначений. Вайт зазначив, що кард для Білого дому вони підготували ще минулого тижня.

Водночас очільник UFC не став розкривати деталей історичної події.

"Я не казав, що все готово, я сказав, що кард сформований. Я не говорю про кард для Білого дому… Ми обговорювали багато різних ідей, і цього тижня ми з Борсарі летимо до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом та його командою і почати ознайомлювати їх не лише з продакшном, а й із файткардом", – сказав Вайт.

Нагадаємо, UFC White House заплановане на 14 червня 2026 року. Президент США Дональд Трамп пообіцяв побудувати стадіон, який вміщував би 100 тисяч уболівальників.

Раніше повідомлялось, що одним із учасників шоу буде епатажний ірландський боєць Конор Макгрегор, який закликав Флойда Мейвезера побитись у Білому домі. Згодом стало відомо про дискваліфікацію ірландця.

Також була інформація, що Топурія хоче виступити на UFC White House. Після чого Ілія оголосив про паузу у своїй кар'єрі через звинувачення у домашньому насильстві. Джастін Гейджи прагне побитись із Ілією якраз у рамках шоу у Білому домі.

Читайте також :
Тимчасовий чемпіон UFC назвав дату закінчення кар'єри
UFC Дейна Вайт

Дейна Вайт

Проігнорував Усика: Вайт назвав найкращих боксерів в історії
Вайт пояснив, чому Zuffa розпочала переговори з Усиком
Zuffa Boxing Вайта зацікавлена у підписанні Усика
Вайт оцінив майбутнє Джейка Пола в боксі
Відомо, коли Вайт розпочне формувати кард на UFC White House

Останні новини