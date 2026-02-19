Туркі представив перший пояс Zuffa Boxing
Засновники Zuffa Boxing – голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, президент WWE Нік Хан та президент UFC Дейна Вайт – презентували чемпіонський титул організації.
Про це розповів Туркі в соцмережі "Х".
"Сьогодні я щасливий: зустрівся зі своїми братами Дейною та Ніком у Лас-Вегасі, і вони подарували мені перший пояс Zuffa Boxing, виготовлений із використанням розкішних діамантів. Це грандіозний старт для Zuffa, і лише найкращим пощастить завоювати цей пояс", – написав Туркі.
Перший чемпіонський бій в історії Zuffa Boxing відбудеться 8 березня. За титул у важкій вазі зустрінуться Джей Опетая (29–0, 23 KO) та Брендон Глентон (21–3, 18 KO).
Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.
Напередодні директор команди Олександра Усика повідомив, що веде переговори з Zuffa щодо потенційного підписання контракту.