Тимчасовий чемпіон UFC назвав дату закінчення кар'єри

Тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Джастін Гейджи (28-5) заговорив про закінчення кар'єри.

Його слова цитує Red Corner MMA.

Американський боксер змішаних єдиноборств заявив, що попрощається із професійним спортом у середині наступного 2027 року.

"Мені зараз 37. Я був би дурнем, якби думав, що це початок. Немає сумнівів, що я вже ближче до кінця, але я не знаю. Думаю, десь до середини наступного року, у 2027-му, я на сто відсотків завершу.

Зважаючи на те, скільким мені доведеться пожертвувати, скільки роботи виконати, і на те, яким викликом є такий суперник як Ілія Топурія, я б ніколи публічно не сказав, що після шоу у Білому домі завершу кар'єру. Але якби я виграв такий бій, думка більше не виходити в октагон уже не здавалася б дурною", – сказав Гейджі.