Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

Тимчасовий чемпіон UFC назвав дату закінчення кар'єри

Софія Кулай — 6 лютого 2026, 21:42
Тимчасовий чемпіон UFC назвав дату закінчення кар'єри
Джастін Гейджи
instagram.com/justin_gaethje

Тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Джастін Гейджи (28-5) заговорив про закінчення кар'єри.

Його слова цитує Red Corner MMA.

Американський боксер змішаних єдиноборств заявив, що попрощається із професійним спортом у середині наступного 2027 року.

"Мені зараз 37. Я був би дурнем, якби думав, що це початок. Немає сумнівів, що я вже ближче до кінця, але я не знаю. Думаю, десь до середини наступного року, у 2027-му, я на сто відсотків завершу.

Зважаючи на те, скільким мені доведеться пожертвувати, скільки роботи виконати, і на те, яким викликом є такий суперник як Ілія Топурія, я б ніколи публічно не сказав, що після шоу у Білому домі завершу кар'єру. Але якби я виграв такий бій, думка більше не виходити в октагон уже не здавалася б дурною", – сказав Гейджі.

Нагадаємо, що Гейджи наприкінці січня 2026-го переміг Педді Пімблетта у рамках турніру UFC 324, який відбувся на "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі. Завдяки цій звитязі Джастін став обов'язковим претендентом на бій проти непереможеного Ілії Топурії.

Раніше повідомлялось, що Топурія готовий виступити на UFC White House, який запланований на 14 червня 2026 року. Після чого Ілія оголосив про паузу у своїй кар'єрі через звинувачення від своєї дівчини у домашньому насильстві.

Цікаво, що Гейджи хоче провести очне протистояння проти Топурії у Білому домі.

Читайте також :
Усик анонсував вечір боксу в Україні
MMA UFC змішані єдиноборства Джастін Гейджи

Джастін Гейджи

Гейджи безжально побив Пімблетта, ставши тимчасовим чемпіоном UFC
Гейтжи та Пімблетт поб'ються за вакантний титул у легкій вазі: анонс UFC 324
Нокаут року за версією ESPN: божевільне завершення бою Холловей – Гетжі
Пуар'є: Звичайно, я б погодився на бій проти Гейджі
Мак-Грегор кинув виклик Гейджі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік