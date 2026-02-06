Тимчасовий чемпіон UFC назвав дату закінчення кар'єри
Тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Джастін Гейджи (28-5) заговорив про закінчення кар'єри.
Його слова цитує Red Corner MMA.
Американський боксер змішаних єдиноборств заявив, що попрощається із професійним спортом у середині наступного 2027 року.
"Мені зараз 37. Я був би дурнем, якби думав, що це початок. Немає сумнівів, що я вже ближче до кінця, але я не знаю. Думаю, десь до середини наступного року, у 2027-му, я на сто відсотків завершу.
Зважаючи на те, скільким мені доведеться пожертвувати, скільки роботи виконати, і на те, яким викликом є такий суперник як Ілія Топурія, я б ніколи публічно не сказав, що після шоу у Білому домі завершу кар'єру. Але якби я виграв такий бій, думка більше не виходити в октагон уже не здавалася б дурною", – сказав Гейджі.
Нагадаємо, що Гейджи наприкінці січня 2026-го переміг Педді Пімблетта у рамках турніру UFC 324, який відбувся на "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі. Завдяки цій звитязі Джастін став обов'язковим претендентом на бій проти непереможеного Ілії Топурії.
Раніше повідомлялось, що Топурія готовий виступити на UFC White House, який запланований на 14 червня 2026 року. Після чого Ілія оголосив про паузу у своїй кар'єрі через звинувачення від своєї дівчини у домашньому насильстві.
Цікаво, що Гейджи хоче провести очне протистояння проти Топурії у Білому домі.