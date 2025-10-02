Українська правда
Чемпіон ММА

Конор Макгрегор підписав контракт на бій у Білому домі

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 10:42
Ексчемпіон світу UFC та колишня зірка змішаних єдиноборств Конор Макгрегор підписав контракт на участь у поєдинку в Білому Домі.

Інтерв'ю ірландця для Fox News наводить Championship Rounds.

"У мене попереду 8 місяців, перш ніж я проведу бій у межах UFC White House. Це немов операція на пів року – саме стільки я проведу, готуючись до бою.
Я сповнений бажанням піднятись сходами та заявити про своє повернення. На кону багато що стоятиме і я у захваті від такої можливості", – розповів Конор.

Зазначається, що Макгрегор битиметься у Білому Домі під час шоу на честь 250-річчя незалежності США.

Суперником Конора має стати американець Майкл Чендлер. Їхня зустріч мала відбутися ще у 2023 році, але зірвалася через травму ірландця. Тепер бій обіцяє стати розв’язкою давнього протистояння. 

Востаннє ірландець бився ще у 2021 році – тоді він достроково програв Дастіну Пор'є.

Нещодавно колишній чемпіон UFC Джон Джонс повідомив, що готується до турніру, який планують провести у Білому домі.

