Конор Макгрегор підписав контракт на бій у Білому домі

Ексчемпіон світу UFC та колишня зірка змішаних єдиноборств Конор Макгрегор підписав контракт на участь у поєдинку в Білому Домі.

Інтерв'ю ірландця для Fox News наводить Championship Rounds.

"У мене попереду 8 місяців, перш ніж я проведу бій у межах UFC White House. Це немов операція на пів року – саме стільки я проведу, готуючись до бою.

Я сповнений бажанням піднятись сходами та заявити про своє повернення. На кону багато що стоятиме і я у захваті від такої можливості", – розповів Конор.

🚨 Conor McGregor says his fight at the White House fight is SIGNED and a DONE DEAL 👀



"Done deal, signed, delivered. McGregor will compete in the White House for America's 250th birthday."



(via @seanhannity)pic.twitter.com/nCXrCgVt2A — Championship Rounds (@ChampRDS) October 2, 2025

Зазначається, що Макгрегор битиметься у Білому Домі під час шоу на честь 250-річчя незалежності США.

Суперником Конора має стати американець Майкл Чендлер. Їхня зустріч мала відбутися ще у 2023 році, але зірвалася через травму ірландця. Тепер бій обіцяє стати розв’язкою давнього протистояння.

Востаннє ірландець бився ще у 2021 році – тоді він достроково програв Дастіну Пор'є.

Нещодавно колишній чемпіон UFC Джон Джонс повідомив, що готується до турніру, який планують провести у Білому домі.