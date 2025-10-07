Макгрегор отримав 18-місячну дискваліфікацію за допінгові порушення

Ексчемпіона світу UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора дискваліфікували на 18 місяців за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє ESPN MMA.

37-річний боєць тричі у 2024 році не надав інформацію про своє місцеперебування, в результаті чого інспектори не змогли взяти у нього біологічні зразки. Це автоматично вважається порушенням.

Зазначається, що Макгрегор визнав свою провину. Через це його дискваліфікація була зменшена з 24 місяців до 18. Він зможе повернутися в октагон з 20 березня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Конор може стати одним з бійців, які виступлять на вечорі UFC у Білому домі. Суперником Конора має стати американець Майкл Чендлер. Їхня зустріч мала відбутися ще у 2023 році, але зірвалася через травму ірландця.

Востаннє ірландець бився ще у 2021 році – тоді він достроково програв Дастіну Пор'є.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив нову дату бою UFC у Білому домі.