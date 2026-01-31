Трамп обіцяє побудувати 100-тисячну арену біля Білого дому спеціально для UFC White House

Президент США Дональд Трамп поділився планами про те, як вмістити усіх вболівальників на шоу UFC White House.

Слова політика наводить FactPost.

Спочатку концепція була такою, що сам івент могло відвідати близько п'яти тисяч осіб, а решта дивилася б бої на спеціальних екранах поблизу Білого дому. Тепер Трамп заявив про дещо інші наміри.

"Вони планують побудувати дещо дійсно грандіозне. Як ви знаєте, турнір відбудеться біля Білого дому і ми хочемо побудувати стадіон на 100 тисяч осіб", – розповів президент США.

Trump announces he is building a stadium for 100,000 people in front of the White House for the UFC fight on his birthday pic.twitter.com/6hJF0o4tkh — FactPost (@factpostnews) January 30, 2026

Нагадаємо, UFC White House відбудеться 14 червня 2026 року. Раніше бій планувався на липень з нагоди 250-річчя США.

Одним з бійців, які виступлять у Білому домі, мав стати Конор Макгрегор. Востаннє ірландець бився ще у 2021 році – тоді він достроково програв Дастіну Пор'є.

Згодом стало відомо про дискваліфікації Конора через те, що не надав інформацію про своє місцеперебування. Перед цим зірковий боєць повідомив, що підписав контракт на участь у шоу.