Прошу сьогодні ж звільнити мене від контракту: легенда UFC розніс Дейну Вайта за брехню

Денис Іваненко — 10 березня 2026, 10:31
Джо Джонс
Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс звернувся до Дейни Вайта.

Він зробив це у соцмережі X.

38-річний американець відреагував на слова очільника організації, що той не розглядав його кандидатуру для шоу в Білому домі та вважає, що той уже завершив кар'єру.

"Дейно, ти емоційно висловлювався про те, чому мене немає в карді турніру в Білому домі, але давай дещо прояснимо. Я та моя команда насправді вели переговори з UFC щодо цього бою. Справжні переговори. Я навіть знизив свої початкові фінансові вимоги. І що мені запропонували у відповідь? Занижену пропозицію.

Так, у мене артрит у стегні, і це боляче, але це не означає, що я не можу битися. Тож поясніть мені: якби я погодився на цю занижену пропозицію, моє стегно раптом стало б здоровим і я б виступав на турнірі в Білому домі? Це не має сенсу", – написав Джонс.

Він додав, що минулого тижня навіть пройшов лікування стовбуровими клітинами, щоб підготуватися до цього турніру. Легендарний боєць підкреслив, що готувався до шоу та розуміє, що іноді угоди зриваються, але виходити публічно та говорити речі, які не відповідають дійсності – неправильно.

"Після всього, що я віддав UFC, чути, що я "закінчився", розчаровує. Особливо коли ще в п'ятницю UFC телефонували мені, намагаючись включити мене до цього карду в Білому домі за значно меншу суму.

Якщо UFC справді вважає, що зі мною все скінчено, тоді я з повагою прошу сьогодні ж звільнити мене від контракту. Жодних більше перекручувань. Жодних ігор. Дякую справжнім фанатам, які знають, що до чого", – написав Джонс.

Зазначимо, що Джонс останній бій провів у листопаді 2024 року. Він нокаутом переміг Стіпе Міочича.

Нагадаємо, що шоу UFC у Білому домі відбудеться 14 червня й у ньому проведуть шість поєдинків. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.

