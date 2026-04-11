Глава UFC профінансує лікування 12-річної канадської дівчинки

Олег Дідух — 11 квітня 2026, 12:55
Глава UFC Дейна Вайт профінансує лікування 12-річної Майї Гебали з Канади.

Про це повідомляє Bloody Elbow.

10 лютого поточного року в канадському Тамблер Рідж відбулася масова стрілянина, в результаті якої загинули 6 людей, 27 постраждали. Це була найбільш смертоносна масова стрілянина в Канаді з 2020 року.

Однією з 27 поранених стала Майя Гебала. Її мати, Сія Едмондс, прийняла пропозицію Вайта щодо лікування у Лос-Анджелесі в спеціальній приватній клініці черепно-мозкових травм.

Нещодавно Гебалу виписали з відділення інтенсивної терапії. Її родила вже зібрала 373 тисячі доларів з допомогою фандрейзингової платформи.

