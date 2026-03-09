Вайт – про можливий контракт Zuffa Boxing з Усиком: Збираюся підписати всіх, чорт забирай

Один із керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів про реальність підписання контракту промоушена з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його цитує Fight Hub TV.

Очільник UFC запевнив, що промоутерська компанія збирається підписати усіх, хто, на їх думку, має потенціал стати чемпіоном світу або потенційно є найкращим у світі.

"Ви вважаєте його одним із найкращих у світі? Так, я збираюся підписати всіх, чорт забирай. І ми збираємося провести більше боїв цього року. Це виглядало як жарт, коли ми прийшли в цей бізнес. Ці люди (промоутери – прим.ред.) такі невибагливі та такі погані в тому, що вони роблять. Ми можемо насправді провести 44 шоу цього року, як і в UFC", – заявив Вайт.

Раніше вже були чутки, що український чемпіон начебто підписав контракт із Zuffa, однак у директор команди українця Сергій Лапін спростував дану інформацію.

Zuffa Boxing – спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Нагадаємо, що новий промоушен опублікував список усіх боксерів, з якими уклали контракти. Серед переліку не було прізвища Усика, однак були інші українські бійці – Сергій Богачук та Олександр Гвоздик.

У ніч проти 9 березня в Лас-Вегасі відбувся перший в історії бій за чемпіонський пояс Zuffa Boxing, у якому австралієць Джей Опетая переміг за одноголосним рішенням суддів Брендон Глентон.