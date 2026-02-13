Культовий чемпіон відмовився від UFC на тлі чуток про можливий бій проти Усика

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен міг підписати контракт із UFC, але спортсмен відмовився угоди.

Про це повідомляє журналіст Маргера.

Представник ЗМІ процитував слова комерційного директора організації Гантера Кемпбелла. Верховен ухвалив дане рішення через бажання спробувати свої сили на боксерському рингу.

Ба більше, це рішення спричинило чимало обговорень після того, як у Верховена з'явився ймовірний шанс побитись із Олександром Усиком.

Сам кікбоксер вже реагував на пропозицію голови Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Хейха щодо протистояння з непереможеним українцем.

Промоутер Френк Воррен підтверджував бажання самого Олександра провести поєдинок проти бійця ММА. Водночас президент WBC Маурісіо Сулейман запевняв, що нічого не знає про таке бажання Усика.

Нагадаємо, що Верховен вже має досвід виступу у боксі. Його дебют у рингу відбувся ще у 2014 році, коли Ріко нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінфера.

У 2025-му боєць покинув промоушн Glory. У червні минулого року Ріко захистив титул чемпіона ліги у важкій вазі, перемігши росіянина Артема Вахітова.