Це божевільний хлопець: Усик відреагував на можливу трилогію з Ф’юрі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про третій бій проти британця Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Про це 39-річний українець розповів під час пресконференції.

Усик повідомив, що готовий до третьої зустрічі з Ф'юрі, але спершу потрібно перемогти кікбоксера Ріко Верховена.

"Я чув, що він (Тайсон Ф'юрі – ред.) казав про можливу трилогію з Усиком. Я готовий, але після бою з Ріко. Зараз я зосереджений виключно на 23 травня", – сказав Усик.

Український чемпіон схвально оцінив рішення Ф'юрі повернутися в ринг, адже незабаром у надважкому дивізіоні відбудеться зміна поколінь.

"Це божевільний хлопець. П'ять разів він вже повертався. Це добре, він потрібний гравець. Усі ми, хто зараз у гевівейті, маємо ще один-два роки до зміни епохи. Прийдуть Вордлі, Ітаума – молоді хлопці, а ми підемо відпочивати, грати у футбол та пити пиво", – додав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі бився з Тайсоном Ф'юрі. У першому поєдинку українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, вперше ставши абсолютним чемпіоном гевівейту. У реванші, який відбувся у грудні 2024 року, Усик святкував перемогу одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що 11 квітня Ф'юрі повернувся в ринг, здолавши за підсумком 12 раундів росіянина Арсланбека Махмудова. Натомість Усик проведе бій 23 травня проти кікбоксера Ріко Верховена.