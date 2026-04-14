Усик впаде: Верховен назвав свої переваги над українським чемпіоном

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен порівняв свої сильні якості з чемпіоном WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це 37-річний спортсмен розповів під час спільної пресконференції.

Верховен відзначив свою перевагу над Усиком у габаритах. На думку кікбоксера, це принесе йому успіх в очному протистоянні.

"Коли я завдам свого найкращого удару, звичайно, він впаде. Тому що різниця у вазі становить приблизно 20 кілограмів. Він — боєць крузервейту, який набрав масу, а я — природжений надважковаговик, тому це велика різниця. Ось що станеться, якщо я влучу своїм найкращим ударом бездоганно. А якщо ні, то мені просто потрібно перемогти", – сказав Верховен.

У відповідь Усик зазначив, що він "поганий прогнозист та бій все продемонструє".

14 квітня Усик та Верховен провели першу пресконференцію, яка завершилася битвою поглядів.

Суперники проведуть чемпіонський бій 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме титул WBC, адже Усик погодився на добровільний захист, який санкціонувала Світова боксерська рада.

Раніше Усик пояснив, чому погодився на бій з Ріко Верховеном.