WBC зобов'язала Усика провести захист титулу проти Кабаєла

Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести захист титулу проти тимчасового чемпіона організації Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Українець повинний провести бій проти Кабаєла одразу після добровільного захисту пояса.

Напередодні президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі The Ring підтвердив дану інформацію.

"Усик запросив добровільний захист титулу – його схвалили. А Кабаєл провів захист титулу і тепер може провести ще один бій, якщо хоче, або просто чекати, поки битиметься Олександр, а потім провести обов'язковий захист з Олександром Усиком.

Кабаєл був недоступний, оскільки в нього був запланований бій у січні. Тому Усик попросив дозволу на добровільний захист титулу, що є звичною практикою. Йому надали таку можливість, і наступним він має провести бій із тимчасовим чемпіоном. Це офіційне рішення", – розповів Сулейман.