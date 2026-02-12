WBC зобов'язала Усика провести захист титулу проти Кабаєла
Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести захист титулу проти тимчасового чемпіона організації Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).
Про це повідомляє Queensberry Promotions.
Українець повинний провести бій проти Кабаєла одразу після добровільного захисту пояса.
Напередодні президент WBC Маурісіо Сулейман у коментарі The Ring підтвердив дану інформацію.
"Усик запросив добровільний захист титулу – його схвалили. А Кабаєл провів захист титулу і тепер може провести ще один бій, якщо хоче, або просто чекати, поки битиметься Олександр, а потім провести обов'язковий захист з Олександром Усиком.
Кабаєл був недоступний, оскільки в нього був запланований бій у січні. Тому Усик попросив дозволу на добровільний захист титулу, що є звичною практикою. Йому надали таку можливість, і наступним він має провести бій із тимчасовим чемпіоном. Це офіційне рішення", – розповів Сулейман.
Нагадаємо, що Олександр продовжує чекати офіційного оголошення свого наступного бою, який може відбутись влітку 2026-го. Раніше українцю дали "добро" на проведення добровільного захисту титулу WBC. Боксер із Криму запевняв, що хоче провести бій проти Деонтея Вайлдера, який 4 квітня у Лондоні вийде у ринг проти Дерека Чісори.