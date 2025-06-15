Король показав клас: легендарний Верховен захистив титул у бою з росіянином

Легенда кікбоксингу Ріко Верховен (66-10, 21 КО) захистив титул Glory World Series.

Він переміг претендента росіянина Артема Вахітова (23-7, 8 КО). Судді за підсумками 5 раундів віддали перемогу чинному чемпіону.

Кікбоксинг – Glory World Series

14 червня

Ріко Верховен (Нідерланди) – Артем Вахітов (Росія) UD 5 (50:45, 50:45, 50:45)

RICO VERHOEVEN IS STILL KING 👑



The 'King of Kickboxing' dominates to sweep a unanimous decision at #GLORY100 pic.twitter.com/KF3ANJT5By — DAZN Sport (@DAZN_Sport) June 14, 2025

Верховена заздалегідь вважали головним фаворитом. Король кікбоксингу має зріст 1 метр і 96 сантиметрів та вагу 120,3 кілограма. Суперник менше виділяється габаритами: 186 см та 103,8 кг.

Перший раунд пройшов спокійно. У другому представник РФ підключив ноги, але безуспішно. Починаючи з третього раунду Ріко почав додавати швидкостей.

Нокауту не сталося, але виступу вистачило для тринадцятого поспіль захисту титулу Glory. Для Ріко це вже 22 перемога поспіль. Востаннє нідерландець програв у березні 2015 року білорусу Андрія Герасемчуку в організації Куньлунь Файт.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Нью-Йорк приймав великий боксерський вечір. У головній події американець Річардсон Гітчінс нокаутував Джорджа Камбососа.