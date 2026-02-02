Це виклик, якого я чекав, – легендарний кікбоксер відреагував на можливий бій з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен відреагував на пропозицію Туркі Аль аш-Хейха щодо бою з Олександром Усиком.

36-річний боєць залишив коментар під публікацією саудівського промоутера.

"Це виклик, якого я чекав… Абсолют проти Абсолюта. 1 раунд боксу, 1 раунд кікбоксингу. Подивимося, чи зможемо дійти до 12 раунду", – написав Верховен.

Напередодні Туркі опублікував відео нокауту у виконанні Ріко та запропонував Усику провести бій проти легенди кікбоксингу.

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу наразі не відреагував на допис впливого функціонера.

Нагадаємо, що Ріко Верховен у листопаді 2025 року залишив промоушен Glory, звільнивши титул чемпіона ліги у важкій вазі. Нідерландець володіє рекордною переможною серією, яка становить 27 поєдинків. Востаннє боєць програвав на професійному рингу у 2015 році.

У боксі Верховен дебютував у 2014 році, коли нокаутував у другому раунді маловідомого угорця Яноша Фінфера.

Щодо Олександра Усика, то він збирається провести бій проти Деонтея Вайлдера. Дата та місце поєдинку ще не узгоджені. Українському боксеру доведеться почекати, адже у квітні "Бронзовий бомбардувальник" битиметься з Дереком Чісорою.