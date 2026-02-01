Українська правда
Туркі запропонував Усику побитися з легендарним кікбоксером

Сергій Шаховець — 1 лютого 2026, 19:16
Олександр Усик і Туркі Аль аш-Шейх
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх знайшов суперника для Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Організатор "Сезону в Ер-Ріяді" на своїй сторінці у мережі Х опублікував відео з фрагментом бою за участю нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

"Хочу побачити його проти Олександра Усика", – підписав публікацію Аль аш-Шейх.

36-річний Верховен у 2025 році залишив кікбокерський промоушн Glory. Він був чемпіоном цієї організації 12 років поспіль. У червні минулого року нідерландець захистив титул, перемігши росіянина Артема Вахітова.

Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014-му, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.

Раніше повідомлялося, що представники Верховена ведуть перемовини про бій з Ентоні Джошуа.

Олександр Усик

