Туркі запропонував Усику побитися з легендарним кікбоксером
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх знайшов суперника для Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Організатор "Сезону в Ер-Ріяді" на своїй сторінці у мережі Х опублікував відео з фрагментом бою за участю нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
"Хочу побачити його проти Олександра Усика", – підписав публікацію Аль аш-Шейх.
36-річний Верховен у 2025 році залишив кікбокерський промоушн Glory. Він був чемпіоном цієї організації 12 років поспіль. У червні минулого року нідерландець захистив титул, перемігши росіянина Артема Вахітова.
Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014-му, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.
Раніше повідомлялося, що представники Верховена ведуть перемовини про бій з Ентоні Джошуа.