Туркі запропонував Усику побитися з легендарним кікбоксером

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх знайшов суперника для Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Організатор "Сезону в Ер-Ріяді" на своїй сторінці у мережі Х опублікував відео з фрагментом бою за участю нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

"Хочу побачити його проти Олександра Усика", – підписав публікацію Аль аш-Шейх.

I want to see him against Oleksandr Usyk 😈 pic.twitter.com/bCKvbh6xZ6 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 1, 2026

36-річний Верховен у 2025 році залишив кікбокерський промоушн Glory. Він був чемпіоном цієї організації 12 років поспіль. У червні минулого року нідерландець захистив титул, перемігши росіянина Артема Вахітова.

Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014-му, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.

Раніше повідомлялося, що представники Верховена ведуть перемовини про бій з Ентоні Джошуа.