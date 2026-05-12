Хотів спочатку відчути бій: Амосов оцінив свою другу перемогу в UFC

Український боєць Ярослав Амосов висловився про перемогу над іспанцем Хоелем Альваресом на шоу UFC 328 у Ньюарку.

Його слова передає MMA Junkie.

32-річний спортсмен переміг у другому раунді після сабмішену, коли замкнув "трикутник" і змусив суперника здатися. Ярослав розповів, чому не намагався форсувати події, хоча мав помітну перевагу над суперником.

"Усе нормально. Мабуть, я просто не хотів так сильно ризикувати в першому раунді. Була одна нагода, один момент, але, напевно, я хотів спочатку відчути бій, не ризикувати надто сильно та трохи виснажити його в першому раунді", – сказав Амосов.

Окремо боєць розповів про своє ефектне святкування після перемоги, коли виконав кілька рухів у стилі брейк-дансу.

"Цього можна навчитися в моєму місті, Ірпінь. Багато років тому, коли я був зовсім молодим, ми пробували щось на кшталт брейк-дансу, паркуру… Такі були мої молоді роки. Це був класний час", – пригадав Ярослав.

Нагадаємо, що одразу після бою українець звернувся до організаторів UFC. Він заявив, що хоче отримати опозицію вищого рівня в наступному поєдинку.