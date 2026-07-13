Джейк Пол жорстко затролив Макгрегора після нищівної поразки на UFC 329

Поразка Конора Макгрегора від Макса Голловея на турнірі UFC 329 продовжує викликати гучні реакції у світі єдиноборств. Цього разу над ірландцем вирішив пожартувати американський боксер і популярний відеоблогер Джейк Пол.

Пол опублікував у своїх соціальних мережах коротке відео з останніх секунд поєдинку, на якому Макгрегор намагається втриматися на ногах перед тим, як рефері достроково зупинив бій.

"Хайлайт UFC цього вечора", – іронічно підписав ролик американець.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Конор Макгрегор уперше за п'ять років повернувся до октагону, де в головному бою турніру UFC 329 зустрівся з Максом Голловеєм.

Ірландець агресивно розпочав поєдинок, однак уже в дебюті кілька разів опинився на канвасі після власних невдалих атак. Голловей швидко перехопив ініціативу, завдав серії ударів, а згодом рефері достроково завершив зустріч, зафіксувавши перемогу гавайця технічним нокаутом уже в першому раунді.

Після бою генеральний директор UFC Дейна Вайт поділився подробицями травми ірландця.