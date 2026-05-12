Амосов шокував фанатів: українець показав моторошну травму перед боєм у UFC

Український боєць Ярослав Амосов після перемоги над Хоелем Альваресом на UFC 328 поділився несподіваними подробицями своєї підготовки до поєдинку.

Амосов опублікував відео, яке записав ще до бою, але вирішив показати його вже після перемоги. За словами українця, практично кожен його тренувальний кемп супроводжується проблемами – травмами, розсіченнями та різними мікроушкодженнями.

Боєць зізнався, що цього разу сподівався уникнути неприємностей під час підготовки, однак за два тижні до поєдинку знову отримав серйозне ушкодження.

Протягом усього відео Амосов сидів у темних окулярах, а в кульмінаційний момент зняв їх і показав наслідки травми. Під правим оком у бійця був величезний синець, який майже повністю закривав око.

Нагадаємо, у ніч проти 10 травня в Ньюарку Амосов достроково переміг Хоеля Альвареса, завершивши бій задушливим прийомом у другому раунді.

Після поєдинку українець ще й ефектно станцював брейк-данс у центрі октагону, що теж вже стало хітом соцмереж.

Згодом у UFC підтвердили, що Ярослав Амосов і Джим Міллер отримають солідний бонус за свої ефектні перемоги на турнірі.